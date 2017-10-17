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'En dikkat çekici kaybeden'

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk yılında, Forbes dergisinin "en zengin 400 Amerikalı" listesinde 92 basamak birden düştü.

'En dikkat çekici kaybeden'
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk yılında, Forbes dergisinin "en zengin 400 Amerikalı" listesinde 92 basamak birden düştü.

Derginin "en dikkat çekici kaybeden" diye nitelendirdiği Trump'ın varlıklarının toplamı, geçen yıla göre 600 milyon dolar düşüşle 3.1 milyar dolara indi.

Böylece geçen yıl en zengiler listesinde 156. sırada bulunan ABD Başkanı, bu yıl 248. sıraya düştü.

Kaynak: DHA
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