Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Turistlere göre en iyi ve en kötü yol kalitesine sahip ülkeler açıklandı. Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı. Bir araç kiralama firmasının yaptığı ankete 11.003 turist sürücü katıldı ve ülkeleri puanladı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
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Turistlere göre en iyi yol kalitesine sahip ilk 3 ülke şunlar oldu: Yeni Zelanda, Polonya ve Kanarya Adaları sırasıyla 8,71, 8,70 ve 8,61 puan aldı.

Dikkat çeken ülkeler şu şekilde:

Turist sürücülere göre en iyi yol kalitesi için en üst sırayı 10 üzerinden 8,71 puanla Yeni Zelanda oldu.

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada... - Resim : 1

10 üzerinden 8,70 puanla ikinci sırada Polonya yer aldı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada... - Resim : 2

İspanya'daki Kanarya Adaları ise 10 üzerinden 8,61 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada... - Resim : 3

10 üzerinden 8,45 puanla Almanya dördüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada... - Resim : 4

Fransa, 10 üzerinden 8,40 puanla altıncı sırada yer aldı.

10 üzerinden 8,39 puanla yedinci sırada Hırvatistan var.

Onuncu sırada ilk 10'umuzu tamamlayan Avustralya.

EN DÜŞÜK YOL KALİTESİNE SAHİP ÜLKELER DE SIRALANDI

10 üzerinden 7'nin altında puan alan beş ülke ise şöyle oldu.

Turist sürücülere göre yol kalitesinde en düşük puanı alan ülke Sicilya, İtalya oldu. Sicilya 10 üzerinden 6,55 puan aldı ve turistler yolların dikkat edilmesi gereken çukurlarla dar ve dolambaçlı olduğunu söyledi.

Malta, 10 üzerinden 6,56 puanla Sicilya'nın hemen üzerinde puan aldı. Turistler Malta'daki yolları oldukça dar buldular ve bazıları onlarda gezinmeyi zor buldu.

Üçüncü en düşük puana sahip ülke, 10 üzerinden 6,60 puanla Makedonya'dır. Bazı turistler, bazı yolların kötü durumda olduğunu bildirdi ve bir inceleme çukurlardan bahsetti.

En düşük puana sahip dördüncü ülke, 10 üzerinden 6,70 puanla Bulgaristan'dır. Turistlerin ülkede araba kullanırken karşılaştıkları ana sorunun çukurların miktarı olduğunu gördük.

Arnavutluk, 10 üzerinden 6,89 ile beşinci en düşük puana sahip. Arnavutluk'un bazı karışık yorumları vardı, bazı turistler yolların iyi durumda olduğunu bulurken, diğerleri etkilenmedi.

Yunanistan listede 19. sırada yer aldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

Antalya listede popüler destinasyonlar arasında yer alırken Türkiye yol kalitesi sıralamasında listenin üst sıralarında yer aldı. 

Türkiye listede 13. sırada yer aldı. İşte sıralamanın tamamı: 

Dünyanın en iyi ve en kötü yollarına sahip ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada... - Resim : 5

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