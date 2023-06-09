En kolay Schengen vizesi veren Avrupa ülkeleri hangileri?

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak son günlerde zorlaştı. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar alternatif yollar ararken, Schengen vizesini elde etme şansları başvurdukları ülkeye göre değişiyor. Peki en kolay hangi ülkeler Schengen vizesi veriyor? İşte detaylar...

Yaz aylarında yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlar Schengen vizesine başvuruyor. Yalnız son günlerde yaşanan ret oranının artması Ankara'nın tepkisine yol açmıştı.

Tatilini yurt dışında yapmak isteyenlerin Schengen vizesini elde etme şansları başvurdukları ülkeye göre değişiyor.

PEKİ EN KOLAY HANGİ ÜLKELER SCHENGEN VİZESİ VERİYOR?

İZLANDA

euronews'in SchengenVisaInfo.com'un Schengen vizelerine ilişkin 2022 verilerinden aktardığına göre, yüzde 1,9 ile İzlanda'nın bölgede en düşük ret oranına sahip ülke olduğunu gösteriyor.

SCHENGEN VİZESİNDE EN FAZLA RED VEREN ÜLKELER HANGİSİ?

Schengen vizesinde en fazla red cevabını veren ülkeler arasında ise Malta, İsveç ve Belçika geliyor. Malta başvuruların yüzde 36,4'ünü, İsveç yüzde 29'unu, Belçika ise yüzde 28,4'ünü reddediyor.

Fransa, sıralamada yüzde 22,2 ile en fazla vize reddeden dördüncü ülke. Ancak vize reddi sayısında ise Fransa geçen yıl yaklaşık iki milyon başvurunun yaklaşık 409 binini geri çevirdi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, geçtiğimiz aylarda euronews'e konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında görülen artışın dünya genelinde görülen bir eğilim olduğunu belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir." demişti.

Kaynak: https://www.superhaber.com/en-kolay-schengen-vizesi-veren-ulkeler-hangileridir-en-zor-schengen-vizesi-veren-ulkeler-hangileridir-galeri-456525?p=9