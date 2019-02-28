Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Şam'a davet etti. İstifa dilekçesi kabul edilmeyen Zarif görevine devam ediyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın İran ziyareti sırasında kendisine haber verilmediği gerekçesiyle istifa etmek istediği belirtilen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in dilekçesi kabul edilmedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in istifasının ülkenin çıkarlarına ters olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.



Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın da Zarif'i arayarak Şam'a davet ettiği öğrenildi.



İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA)'nın aktardığına göre Suriye’nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın İran Dışişleri Bakanı Zarif’i Suriye’ye davet ettiğini söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bir telefon görüşmesi yaptı.



Taraflar telefon görüşmesinde ikili stratejik ilişkilerdeki gelişmeler ve diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulundular.



Suriye Arap Haber Ajansı (SANA)'nın haberinde de telefon görüşmesinde Muallim ve Zarif'in iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkileri muhtelif alanlarda geliştirme olanaklarını ele aldıkları bildirildi. İkili Esad’ın Tahran ziyaretinin sonuçlarını da takip etme ve hayata geçirme yollarını masaya yatırdı.



GÖREVİNE DEVAM EDİYOR



İstifası Ruhani tarafından kabul edilmeyen Zarif, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle ilgili de bir sağduyu açıklaması yaptı. Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hindistan ile Pakistan'ı müzakereye davet etti.



Dışişleri Bakanı Zarif'in Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



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