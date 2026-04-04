En tehlikeliler listesindeydi: Mafya lideri lüks tatilde yakalandı

İtalya’da organize suç örgütü Camorra’nın önde gelen isimlerinden Roberto Mazzarella, saklandığı lüks tatil tesisinde yakalandı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Napoli ve çevresinde etkin olan örgütün lider kadrosunda bulunan Mazzarella’nın, Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare’de yüksek fiyatlı bir tesiste kaldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, konumun tespit edilmesinin ardından operasyon düzenledi.

48 yaşındaki şüphelinin, Paskalya tatili için ailesiyle birlikte tesiste bulunduğu sırada gözaltına alındığı aktarıldı. Operasyon sırasında Mazzarella’nın üzerinde üç lüks saat, 20 bin avro nakit para ile sahte kimlik ve belgeler ele geçirildi.

OCAK 2025’TEN BERİ ARANIYORDU

Hakkında Napoli Mafya ile Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ağırlaştırılmış cinayet suçlaması bulunan Mazzarella için 28 Ocak 2025’te tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bu tarihten itibaren firari durumdaydı.

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın en tehlikeli firariler listesinde üst sıralarda yer alan Mazzarella’nın, 15 Aralık 2000’de Napoli’de bir şarküteride işlenen cinayette hem faili hem de azmettiricisi olduğu iddia ediliyor.