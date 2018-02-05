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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin merkez üssünün, eyaletin Sikka bölgesinin Hepang kentinin 47 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yerin 138 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrası tsunami alarmı vermedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya #Doğu Nusa Tenggara #BMKG #deprem
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