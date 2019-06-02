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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Kuzey Sumatra eyaletinde, 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

 Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 68 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 48 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya
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