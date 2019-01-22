Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (), merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı olanin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardındanalarmı vermedi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Eyalette bugün 6'dan büyük ikinci deprem meydana geldi.BMKG, merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 120 kilometre güneybatısı olan, 6,7 büyüklüğünde depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.