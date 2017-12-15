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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Java adasında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, deprem nedeniyle tsunami alarmı verildi.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Java adasında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan depremin 105 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

Yetkililer, bölgede deprem nedeniyle tsunami olabileceği uyarısında bulundu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

Ulusal Afetle Mücadele Dairesinin Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde Java'nın batısındaki Ciamis bölgesinde ölen ve yaralananlar olduğuna dair bilgi aldıklarını belirtirken sayı konusunda açıklama yapmadı. 

Nugroho, depremin merkez üssüne yakın Tasikmalaya kentinde ve Java'nın diğer bölgelerinde binaların yıkıldığını, depremin başkent Cakarta'da da hissedildiğini kaydetti. 

Yerel televizyonlar, araçlarıyla sahil bölgelerini terk edenlerin ve deprem sırasında panikle binalardan çıkanların görüntülerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya #Java adası
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