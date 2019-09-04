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Endonezya'da adam eşini 'ısırarak' öldürdü

Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti. Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti

Endonezya'da adam eşini 'ısırarak' öldürdü

Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti. 

Kompas tv kanalının haberine göre, Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

Ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya
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