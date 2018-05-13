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Endonezya'da bombalı saldırılar

Surabaya’da üç kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Endonezya'da bombalı saldırılar

Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 9 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.

Emniyet Sözcüsü Frans Barung, 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısının 9’a yükseldiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Barung, kentte yerel saatle 07.30 sularında ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nde gerçekleşen intihar saldırısında intihar bombacısı dahil 4 kişinin öldüğü ifade etti.

İlk saldırının ardından farklı noktalarda bulunan Diponegoro ve Pantekosta kiliselerinde gerçekleşen saldırılarda da 5 kişinin öldüğünü belirten Barung, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Terör şüphesinin bulunduğu saldırıları henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya #kiliseye bombalı saldırı #surabaya
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