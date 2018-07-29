Endonezya 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Endonezyalı yetkililer ölü ve yaralı sayısının artabileceğini duyurdu.

Endonezya’nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre depremin yerin 7,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.



İlk belirlemelere çok sayıda ev zarar gördü. Endonezya Afet Yönetim Ajansı sözcüsü; Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Endonezya'nın Bali Adasında da yaralananların olduğu bildirildi.



Endonezya Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü de "Henüz tüm verileri toplayamadıklarını, önceliği tahliye ve kurtarma çalışmalarına verdiklerini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini" açıkladı.



6.4 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 5.7 olmak üzere 60'dan fazla artçı sarsıntı da kaydedildi.



2016'da da Sumatra'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evsiz kalmasına neden olmuştu.



ulusal.com.tr