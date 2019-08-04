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Endonezya'da deprem: 4 ölü

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğündeki depremde meydana geldi. 223 binanın hasar gördüğü depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da deprem: 4 ölü

Endonezya yine sallandı. Java açıklarında meydana gelen deprem 6,8 olarak ölçüldü. 

Merkez üssü Banten vilayetinin 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşti.

Banten ve Batı Java vilayetlerinde panik yuşayan halk güvenli bölgelere kaçtı. Depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Depremde çoğu Banten'in Pandeglang bölgesinde 223 bina hasar gördü. 

Panik geçtikten sonra hükümetin çağrıları sonucu geçici barınaklara sığınan yüzlerce kişi evine döndü. 


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya
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