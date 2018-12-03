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Endonezya'da heyelan

Endonezya şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Sumatra eyaletindeki bir tatil köyünde heyelan sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Endonezya'da heyelan

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağmur can aldı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde şiddetli yağışlar sonucu heyelan oldu. 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Endonezya'da yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #endonezya #heyelan
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