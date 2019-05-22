Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçları açıklandı. Sonucu kabul etmeyen ana muhalefet yanlıları polisle çatıştı. 6 Kişi öldü 200'den fazla kişi yaralandı. Son 48 saattir devam eden olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da geçen ay yapılan başkanlık seçimleri sonuçlarında "hile yapıldığını" iddia eden yüzlerce kişi, Seçim Denetleme Kurumu önünde protesto gösterisi düzenledi.



Ülkede, mevcut Devlet Başkanı Widodo, 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 55,50'ini alarak yeniden başkan seçildi.



Ancak başkanlık için yarışan Subianto yandaşları devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.



Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan bazı göstericilerin polise sopalarla saldırdığı, polis ekiplerine molotofkokteyli ve hava fişeklerin atıldığı bildirildi.



İki gündür devam eden eylemlerde 6 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.



Ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.



Cakarta Valisi de göstericilere düzen ve asayişi bozmama çağrısında bulundu.



Yetkililer, halkı kışkırtıcılara karşı uyarırken, çıkan olaylarda gözaltı sayısı 100'ü geçti.





ulusal.com.tr