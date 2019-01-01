Endonezya'nın Batı Cava Eyaleti'nde bir köyde toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi ise göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Batı Cava Eyaleti'nde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise halen toprak altında.



Bölgeye giden kurtarma ekipleri ve yerel halk toprak altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyor.



Sirnaresmi köyüde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını belirtti.



Heyelandan etkilenen 61 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.



Ayrıca Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı, yaralanma veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 93 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.



Depremde can kaybı, yaralanma veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verilmedi.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.