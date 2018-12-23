Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda tsunami meydana geldi. Anak Krakatau yanardağının faaliyete geçmesiyle oluşan tsunamide 168 kişi öldü, 745 kişi yaralandı, 30 kişi ise kayıp...

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yine felaket yaşandı.



Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazında oluşan tsunamide ilk belirlemelere göre 168 kişi yaşamını yitirdi, 745 kişi yaralandı.



Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 30 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.



Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer oldu. Bölge genelinde 430 ev ve 9 otel zarar gördü.



Bölgede yaşayanlar kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyarıldı.



Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumuna göre tsunamiye bölgedeki Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik patlamanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.



Patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunamiye neden olduğu belirtiliyor.



Tsunami sahil şeridindeki çok sayıda turistik alanı vurdu. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



ulusal.com.tr