Endonezya'nın turistik adası Bali'deki Agung Yanardağı patladı. Yanardağın lavları kraterden 3 kilometre mesafeye uzandı. Yerleşim yerleri kül yağmurundan olumsuz etkilendi

Endonezya'da yanardağ patladı.



Endonezya'nın turistik Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı cuma akşam saatlerinde lav püskürtmeye başladı.



Patlayan yanardağın püsküren lavlar, kraterden 3 kilometre mesafeye uzandı.



Yanardağdan püsküren kül nedeniyle bölge civarındaki bazı yerleşim yerlerinde kül yağmuru oluştu.



Yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıldı.



Yetkililer, yanardağ etrafında yaşayanlardan dışarı çıkmaları halinde de maske takmasını istedi.



Agung Yanardağı'nda 1963'teki volkanik patlama sonucunda lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.



ulusal.com.tr

