500'e yakın kişinin tsunami faciasında öldüğü Endonezya'da zafer işaretli 'afet selfie'si tartışma yarattı. Çok sayıda ziyaretçinin fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak için bölgeye gitmesi bazı Endonezyalılar'da hayal kırıklığı yarattı.

Endonezya'da yaklaşık 500 kişinin tsunami felaketiyle yaşamını yitirdiği Banten eyaletinde, selfie peşinde olan ziyaretçiler tepki çekti.



Devrilmiş arabalarla dolu bir tarla, ziyaretçilerin akınına uğradı. Çok sayıda kişinin saatlerce uzaklıktaki kentlerden gelip sosyal medya hesaplarında yayımlamak için burada fotoğraf çektirdiği görüldü.



Solihat ve üç arkadaşının zafer işaretli selfie'si ise tartışma konusu oldu.



Ancak Solihat, Cilegon adlı yardım kuruluşu adına kıyafet yardımı dağıtmaya gittiklerini belirtti. "Facebook'a koyduğumuz fotoğraf, buraya gerçekten gelip yardımı dağıttığımızın kanıtı" ifadesini kullandı.



Solihat "İnsanlar yıkımın fotoğraflarını görünce, kendilerinin daha iyi bir yerde olduğunun farkına varıyor. Yıkım fotoğrafları daha fazla beğeni alıyor." dedi.



Ancak Endonezyalı bir çiftçi ise tarlalarının sosyal medyada bu şekilde üne kavuşmasından 'düş kırıklığına uğradıklarını' söyledi.





ulusal.com.tr