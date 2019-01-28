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Endonezya'daki sel ve heyelanın bilançosu artıyor

Endonezya'daki sel ve heyelanın bilançosu artıyor. Yaşanan afette 86 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya'daki sel ve heyelanın bilançosu artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 47 kişinin yaralandığını ve şu ana kadar 7 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajans Sözcüsü afetten 13 bölgenin etkilendiğini belirtti. Sözcü, 6 bin 757 afetzedenin güvenli bölgeye tahliye edildiğini aktardı.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, hükümetin, yaşamını yitirenlerin ailelerine kişi başı yaklaşık bin 65 dolar tazminat ödeyeceğini ifade etti.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağış nedeniyle sık sık sel ve heyelan meydana geliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #endonezya
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