Endonezya'da cumartesi günü gerçekleşen tsunami sonrası bilanço ağırlaşıyor. Tsumani sebebiyle adada ölü sayısı 429'u yaralı sayısıysa 1400'ü geçti.

Endonezya, deprem, yanardağ patlamaları ve bunların tetiklediği tsunamilerle boğuşuyor.



Endonezya'yı cumartesi vuran tsunamide 429 kişi öldü, 1400 kişi de yaralandı. Ayrıca 128 kişi de kayıp...



Endonezya Ulusal Afet Koordinasyon Merkezi ölü sayısının artabileceğini söyledi.



Tsunaminin, Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonrası tetiklenen, yeraltı toprak kaymalarının sonucu oluştuğu düşünülüyor.



Oluşan dalgalar nedeniyle bölgedeki yüzlerce bina da yerle bir oldu.



Tsunami öncesi herhangi bir uyarı yapılamamış olmasının da doğal afetin etkilerini artırdığı kaydediliyor.



Bugün ise Sunda Boğazı'ndaki Bantem bölgesinde arama kurtarma ekipleri ve bölgeyi izleyen gazeteciler, denizde yükselen dalgaları görmelerinin ardından tsunami tehlikesi karşısında bölgeden hızla uzaklaştı.



Denizde görülen hareketlilik ve dalgaların yükselmesi üzerine arama kurtarma ekipleri, gazeteciler ve bölgedeki halk, ulaşabildikleri ilk araçla dağlara kaçtı.



Dalgaların yükselmesi üzerine, bölgede uyarı sirenleri de çaldı.





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