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Endonezya'daki uçak kazasında 24 kişinin cesedi bulundu

Endonezya'daki uçak kazasında şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürerken uçağın gövdesine hala ulaşılamadı.

Endonezya'daki uçak kazasında 24 kişinin cesedi bulundu

Endonezya'da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildi.

Hastane yetkilileri cesetlerin kimliklerini tespit edebilmek için tüm kazazedelerin yakınlarını hastaneye çağırdı.

Aramalarda yolculara ve uçağa ait parçalar bulan ekiplerin, bugünkü çalışmalarda dalgıçlar ve teknik ekipmanlarla uçağın gövdesine ulaşması bekleniyor.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın, Cakarta'dan Sumatra Adası'na gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Cakarta #lion havayolları #endonezya
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