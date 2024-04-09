Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı. Yapılan tespitlere göre Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 35 kilometre olarak tespit edildi.

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

ENDONEZYA'DA 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu - Resim : 1

6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi. Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # endonezya
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