Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı. Yapılan tespitlere göre Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 35 kilometre olarak tespit edildi.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
ENDONEZYA'DA 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi. Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı