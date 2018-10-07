Endonezya'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944'e yükseldi. Yetkililer, can kaybı kayıp sayısını net olarak belirlemeye çalışıyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide ölü sayısı artıyor.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü, şu ana kadar bin 944 kişinin öldüğünü duyurdu.Ajanstan yapılan açıklamada, yaşanan felakette 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı, şimdiye kadar bin 755 cesedin gömüldüğü belirtildi. Can kaybı sayısını net olarak belirlemek için çalışmalar sürüyor.67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü adada yaklaşık 63 bin kişi çadırlarda kalıyor.Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.