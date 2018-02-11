Endonezya’da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.



Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Batı Cava’nın Subang bölgesinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünün motosiklete çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.



Otobüsteki yolcuların gezi amaçlı Bandung kentinden Subang istikametine gittiği belirtildi.



Polis, otobüsün freninin patladığından şüpheleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.