Endonezya’da taş ocağı faciası: 14 ölü, 6 kişi hala enkaz altında

Endonezya’nın Batı Cava eyaletine bağlı Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen göçük, büyük bir faciaya yol açtı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda en az 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer, halen 6 ila 8 kişinin daha enkaz altında olduğunu belirtti.

Facianın ardından bölgeye çok sayıda polis, asker, gönüllü ekip ve 5 ekskavatör sevk edildi. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinin hava koşullarından etkilenmemesi için gece gündüz sürdüğü bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, operasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayarak halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Faciaya ilişkin olarak taş ocağının sahibi de dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Endonezya emniyet yetkilileri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve iş güvenliği protokollerinin incelendiğini bildirdi.