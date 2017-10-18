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Eniştesini tecavüzden tutuklatmıştı... Ünlü şarkıcıya yedi kurşun!

Hindistan'ın ünlü şarkıcı ve dansçılarından 22 yaşındaki Harshita Dahiya kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

Eniştesini tecavüzden tutuklatmıştı... Ünlü şarkıcıya yedi kurşun!

Polis raporuna göre Dahiya Haryana Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer Dahiya’nın o gün sahne aldığı bir konserden dönerken saat 16:00 sularında siyah bir araç tarafından arabasının durdurulup iki kimliği belirsiz şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel polis şefi Rahul Sharma yaptığı açıklamada, “Kimliği belirlenemeyen iki genç şarkıcının iki asistanı ve şöförünü arabadan indirdi. Şüphelilerin sıktığı yedi kurşunun altısı şarkıcı Dahiya’nın başına ve boynuna isabet etti ve Dahiya olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtılar” dedi.

Yerel basın kaynaklarına göre şarkıcı daha önce biri tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Sanatçının kız kardeşi Lata, ünlü kız kardeşini kendi eşinin vurduğunu, annelerinin cinayet davasında görgü tanığı olmasından dolayı eşinin kız kardeşini öldürdüğünü iddia etti.

Ayrıca Harshita Dahiya daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan
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