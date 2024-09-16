Ensarullah, ABD SİHA'sını düşürdü

Yemen Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yaptığı görüntülü açıklamada, Zemar kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD SİHA'sının Zemar kenti semalarında saldırı görevi sırasında Ensarullah'a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü söyledi.

Sözcü Seri, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini dile getirdi.