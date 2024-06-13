Ensarullah Kızıldeniz'de Yunan gemisini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

ENSARULLAH'IN KIZILDENİZDEKİ DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Yemen'deki Sana Hükümetinin de Kızıldeniz'deki direnişi devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ensarullah'ın insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı Yunanistan'a ait bir gemiyi hedef aldığı belirtildi.

Operasyonun ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, Ensarullah'ın Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

YASAK İHLAL EDİLDİ

Saldırının ardından Yemen'deki Sana Hükümeti sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.

CENTCOM'DAN KARŞI SALDIRI

CENTCOM tarafından hedef alınan Ensarullah noktalarının da ifade edildiği açıklamada, “Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Ensarullah'ın kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti” denildi.