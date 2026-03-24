Eppstein dosyası kapsamında Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldı

Mossad ajanı olduğu yönündeki iddialarla küresel ölçekte tartışılan ve karanlık satanist ritüelleriyle anılan Jeffrey Epstein ağının finansal ayak izleri, Paris’teki Edmond de Rothschild Bankası’na kadar uzandı; Fransız mali polisi, "istihbarat-siyaset-finans" üçgenindeki yolsuzluk trafiğini deşifre etmek amacıyla bankanın genel merkezinde bir arama gerçekleştirdi.

FİNANSAL KARARGAHTA İSTİHBARAT SORUŞTURMASI

Jeffrey Epstein belgeleriyle bağlantılı olarak Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında Edmond de Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldığı öğrenildi.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan ve servislerle olan derin bağları nedeniyle "operasyonel figür" olarak nitelenen Jeffrey Epstein belgeleriyle bağlantılı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te kritik bir gelişme yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, dosyaya yakın kaynaklar, Fransa'da Ulusal Mali Savcılığın Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. İstihbarat ağının ve iddia edilen satanist yapılanmanın finansal koordinasyonuna dair şüphelerin odağındaki Aidan dosyası kapsamında, Edmond de Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde 20 Mart'ta arama yapıldığı belirtildi.

OPERASYON SIRASINDA GENEL MÜDÜR DE BANKADAYDI

Rothschild Bankası Genel Müdürü Ariane de Rothschild'in arama yapıldığı sırada bankada bulunduğu ifade edildi. Edmond de Rothschild Bankası'na yakın bir kaynak, bankanın Ulusal Mali Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yargıyla işbirliği içinde olduğunu aktardı.

Aynı kaynak, Edmond de Rothschild Bankası'nda 2014-2016'da çalışan ve adı Mossad bağlantılı Epstein belgelerine karışan Aidan'la ilgili ortaya çıkan şüphelerin ardından banka bünyesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi. Aidan, savcılık soruşturması kapsamında şubat ayı sonunda ifade vermişti.