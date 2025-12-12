Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’ın arşivinden 19 yeni fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Görseller arasında, dönemin iş insanı olan ve yanında yüzleri gizlenmiş kadınların bulunduğu ABD Başkanı Donald Trump’ın olması Washington’da siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı
Yayınlanma:

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN EPSTEIN ARŞİVİNDE ŞOK PAYLAŞIM

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Demokratları, pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ait 19 yeni fotoğraf ve görüntüyü kamuoyuyla paylaşarak gündemi hareketlendirdi.

Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı - Resim : 1

Yayımlanan görseller arasında, o dönem iş insanı olan ve günümüzde ABD Başkanlığı görevini yürüten Donald Trump'ın, Epstein kurbanlarıyla aynı karelerde yer aldığı görüntülerin bulunması dikkat çekti. Bu paylaşım sonrasında Washington'da siyasi tartışma yeniden alevlendi.

19 KAREDE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VAR?

Komite tarafından Epstein'ın mülkiyetindeki arşivden yayımlanan 19 yeni fotoğraf, pedofil milyarderin güçlü sosyal çevresini bir kez daha gözler önüne serdi. Görsellerde yer alan önde gelen politikacılar, iş dünyası figürleri ve diğer tanınmış isimler şunlardır:

ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Bill Clinton
Milyarder iş insanı Bill Gates
Virgin Grup kurucusu Richard Branson
Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı Steve Bannon
İngiltere'nin eski Prensi Andrew
Eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz

Bu fotoğraflardan birinde, Trump'ın etrafında yüzleri gizlenmiş bir grup kadınla çekilmiş bir karenin yer alması özellikle dikkat çekti.

Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı - Resim : 2

DEMOKRATLARDAN ADALET BAKANLIĞINA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Komite üyeleri, yayımlanan bu görüntülerin Epstein'ın eski ilişki ağlarının boyutunu gösterdiğini belirtti. Demokrat Temsilci Robert Garcia, paylaşımının ardından yaptığı açıklamada, özellikle hayatta kalan mağdurlar için adalet ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı - Resim : 3

Garcia, Adalet Bakanlığı'ndan, Kongre'nin kabul ettiği "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" uyarınca, hala saklı tutulan tüm Epstein belgelerini derhal kamuoyuna açıklamasını talep etti. Bakanlığın bu kapsamda tüm dosyaları 19 Aralık 2025'e kadar yayınlaması bekleniyor.

FOTOĞRAFLARIN BAĞLAMI VE SUÇLAMA NİTELİĞİ

Yayımlanan bu karelerin, Epstein'ın ilişkilerini geniş bir şekilde ortaya koyduğu belirtilse de, bu fotoğrafların ne zaman ve hangi bağlamda çekildiğine dair net bir tarih veya bilgi verilmedi. Fotoğrafların, çekildikleri bağlamdan bağımsız olduğu ve doğrudan suçlama niteliği taşımadığı da ayrıca vurgulanmaktadır.

Donald Trump, geçmişte Epstein ile sosyal ilişkileri olduğunu kabul etmiş, ancak suçlamalarla herhangi bir ilişkisi olmadığını daha önce reddetmişti.

İstanbul Barosu'na kayıtlıydı: 10 gündür otogarda kalan avukat ölü bulunduİstanbul Barosu'na kayıtlıydı: 10 gündür otogarda kalan avukat ölü bulunduYurt
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen işçilerin ailelerinden SGK'ya çağrı: Fabrikanın tüm kayıtları incelensinKocaeli'deki fabrika yangınında ölen işçilerin ailelerinden SGK'ya çağrı: Fabrikanın tüm kayıtları incelensinGündem
Asgari ücret saatlik ne kadar? Brüt ve net maaş farkı hesaplama tablosu 2025Asgari ücret saatlik ne kadar? Brüt ve net maaş farkı hesaplama tablosu 2025Ekonomi
Epstein trump
Günün Manşetleri
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
İstanbul Sultangazi’de yangın
''Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız''
9 üniversitenin rektörü değişti
Çok Okunanlar
BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? En yüksek mevduat getirisi hangi bankada?
Meteoroloji il il açıkladı Meteoroloji il il açıkladı
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor 5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!