Epstein arşivi açıldı: Donald Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN EPSTEIN ARŞİVİNDE ŞOK PAYLAŞIM

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Demokratları, pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ait 19 yeni fotoğraf ve görüntüyü kamuoyuyla paylaşarak gündemi hareketlendirdi.

Yayımlanan görseller arasında, o dönem iş insanı olan ve günümüzde ABD Başkanlığı görevini yürüten Donald Trump'ın, Epstein kurbanlarıyla aynı karelerde yer aldığı görüntülerin bulunması dikkat çekti. Bu paylaşım sonrasında Washington'da siyasi tartışma yeniden alevlendi.

19 KAREDE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VAR?

Komite tarafından Epstein'ın mülkiyetindeki arşivden yayımlanan 19 yeni fotoğraf, pedofil milyarderin güçlü sosyal çevresini bir kez daha gözler önüne serdi. Görsellerde yer alan önde gelen politikacılar, iş dünyası figürleri ve diğer tanınmış isimler şunlardır:

ABD Başkanı Donald Trump

Eski ABD Başkanı Bill Clinton

Milyarder iş insanı Bill Gates

Virgin Grup kurucusu Richard Branson

Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı Steve Bannon

İngiltere'nin eski Prensi Andrew

Eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz

Bu fotoğraflardan birinde, Trump'ın etrafında yüzleri gizlenmiş bir grup kadınla çekilmiş bir karenin yer alması özellikle dikkat çekti.

DEMOKRATLARDAN ADALET BAKANLIĞINA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Komite üyeleri, yayımlanan bu görüntülerin Epstein'ın eski ilişki ağlarının boyutunu gösterdiğini belirtti. Demokrat Temsilci Robert Garcia, paylaşımının ardından yaptığı açıklamada, özellikle hayatta kalan mağdurlar için adalet ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Garcia, Adalet Bakanlığı'ndan, Kongre'nin kabul ettiği "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" uyarınca, hala saklı tutulan tüm Epstein belgelerini derhal kamuoyuna açıklamasını talep etti. Bakanlığın bu kapsamda tüm dosyaları 19 Aralık 2025'e kadar yayınlaması bekleniyor.

FOTOĞRAFLARIN BAĞLAMI VE SUÇLAMA NİTELİĞİ

Yayımlanan bu karelerin, Epstein'ın ilişkilerini geniş bir şekilde ortaya koyduğu belirtilse de, bu fotoğrafların ne zaman ve hangi bağlamda çekildiğine dair net bir tarih veya bilgi verilmedi. Fotoğrafların, çekildikleri bağlamdan bağımsız olduğu ve doğrudan suçlama niteliği taşımadığı da ayrıca vurgulanmaktadır.

Donald Trump, geçmişte Epstein ile sosyal ilişkileri olduğunu kabul etmiş, ancak suçlamalarla herhangi bir ilişkisi olmadığını daha önce reddetmişti.