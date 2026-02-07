Epstein belgelerinde adı 600’den fazla geçti: Eski Bakan istifa etti

Jeffrey Epstein belgelerinde adı 600’den fazla kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, başkanı olduğu Arap Dünyası Enstitüsü’ndeki görevinden istifa etti. Lang’ın istifasının Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, başkanı olduğu Arap Dünyası Enstitüsü’ndeki (IMA) görevinden istifa etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lang’ın Bakanlığa bağlı Arap Dünyası Enstitüsü Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, Bakan Jean-Noel Barrot’un Lang’ın istifasını onayladığı kaydedildi.

EPSTEIN BELGELERİNDE ADI 600’DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Eski Bakan Lang’ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600’den fazla kez geçiyor.

Belgelere göre Lang, Epstein’e Paris’te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang’a Fas’a gitmesi için Nisan 2017’de uçağını ödünç verdi.

Bir başka e-postada ise Lang’ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein’e sorular iletmesi dikkati çekti.

Epstein’in Mart 2019’da ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’a gönderdiği mesajda, Paris’teki Louvre Müzesi’nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri fotoğraf da yer aldı.

Fransa’da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang’ın yönettiği IMA’dan istifa etmesini istemişti.

KIZI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Bağımsız medya kuruluşu Mediapart’ın Epstein’e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein’in 2016’da “vergi cenneti” olarak da bilinen ABD’ye ait Virgin Adaları’nda kurduğu şirketin hisselerinin yarısının Lang’ın kızı Caroline Lang’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900’den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Fransa’daki Ulusal Mali Savcılık, Epstein’le iletişimde olduğu ortaya çıkan Lang ve kızı Caroline Lang hakkında dün “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı para aklama” suçundan soruşturma açmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

