Epstein’ın eski sevgilisi ve suç ortağı Maxwell’e ait soruşturma dosyalarının gizliliği kaldırılıyor

ABD’nin New York kentinde, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’le ilgili önemli bir karar alındı. Federal Yargıç Paul Engelmayer, Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Maxwell soruşturma dosyalarındaki gizlilik kararının kaldırılmasına hükmetti.

İnsan kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan Maxwell davasında kullanılan delillerin büyük bölümünü içeren dosyalar, mağdurların korunması amacıyla belirli kişisel bilgiler sansürlenerek yayımlanacak. Belgeler arasında büyük jüri tutanakları, finansal hareketler, seyahat kayıtları ve mağdurlarla yapılan görüşmelerden oluşan soruşturma notlarının bulunduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı’nın kararı, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında verilen ikinci gizlilik kaldırma adımı oldu. Geçen hafta Florida’daki bir yargıç da aynı yönde karar vermiş, böylece federal yargı iki farklı eyalette Epstein dosyalarının kamuya açılmasına onay vermişti.

ÜÇÜNCÜ ONAY BEKLENİYOR

Bakanlık, Epstein’ın New York’taki kısa süreli kovuşturmasını yöneten üçüncü bir yargıca da başvuru yaptı. Ancak bu başvurudan henüz sonuç çıkmadı. Üçüncü onayın da gelmesi halinde dosyaların büyük bölümünün kamuoyuna açıklanmasının önü tamamen açılmış olacak.

Belgelerin yayımlanma tarihi ise net değil. Sansür sürecinin ve teknik hazırlıkların zaman alabileceği belirtilirken, belgelerin önümüzdeki haftalarda açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor. Kamuoyuna sunulacak dosya paketinin, Epstein–Maxwell ağına ilişkin soruşturmalarda merak edilen birçok noktaya ışık tutacağı değerlendiriliyor.