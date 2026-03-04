Erakçi: "İran, Katar’ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor"

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın Katar'daki sivil yerleşim alanları, altyapı ile bazı sanayi bölgelerini de hedef aldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise "İran’ın Katar’a değil, ülkedeki ABD hedeflerine saldırdığını" söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "İran'ın füze saldırılarının Katar'ı değil ABD çıkarlarını hedef aldığını" belirtti.