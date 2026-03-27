Erakçi: "İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır şekilde ödeteceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in İran’daki sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "İsrail, işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’ın en büyük iki çelik fabrikası, bir elektrik santrali ve sivil nükleer tesisler dahil çeşitli altyapı hedeflerini vurduğunu belirtti.

Saldırıların ABD ile koordinasyon içinde yapıldığını ifade eden Arakçi, bunun ABD Başkanı’nın diplomasi için tanıdığı uzatılmış süreyle çeliştiğini vurguladı.

Erakçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, İran’ın en büyük iki çelik fabrikası, bir elektrik santrali ve sivil nükleer tesisler de dahil olmak üzere çeşitli altyapı hedeflerini vurdu. İsrail, bu saldırıyı ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Söz konusu saldırı, ABD Başkanı’nın diplomasi için tanıdığı uzatılmış süreyle çelişiyor. İran, İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek"

