Erakçi: "Kara harekatına karşı koymaya hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin İran topraklarına yönelik muhtemel saldırganlık senaryolarına dair stratejik bir ihtar yayımladı.

Toygu Ökçün
Erakçi, bölgesel güvenlik denklemini ve Tahran’ın tavizsiz duruşunu değerlendirmek üzere Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesajlar aldığını teyit eden Erakçi, bu temasların bir müzakere süreci olarak tanımlanamayacağının altını çizdi. Emperyalist odakların tehditlerine karşı caydırıcı bir dil kullanan Bakan, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız saldırgan odak bu hesap hatasını yapmaz" ifadesini kullandı.

ABD'NİN TEKLİFLERİ KARŞILIK BULMADI

Müzakere zemini hususunda henüz nihai bir karara varılmadığını kaydeden Erakçi, savaşın durdurulması için İran’ın öne sürdüğü adil şartların net olduğunu ifade etti. ABD tarafından iletilen 15 farklı teklifin henüz karşılık bulmadığını belirten Bakan, "İran’ın şartları; saldırıların tekrarlanmayacağına dair somut güvencelerin verilmesi ve verilen zararların eksiksiz telafi edilmesini içermektedir" şeklinde konuştu.

GEÇİŞİ ATEŞKES FORMÜLLERİNE RED

Batılı güçlerin dayattığı geçici "ateşkes" formüllerini kabul etmeyeceklerini hatırlatan Erakçi, stratejik hedeflerinin sadece İran sınırları dahilinde değil, tüm bölgedeki emperyalist savaşların ve Siyonist saldırganlığın tamamen bitirilmesi olduğunu vurguladı.

Erakçi, bölge ülkeleriyle inşa edilecek güven ilişkilerinin zorlu bir süreç olduğunu kabul etmekle birlikte, bu diplomatik hedefin kararlılıkla başarıya ulaştırılacağına inandığını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

