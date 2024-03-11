Erasmus+ projeleri ile yurt dışına ücretsiz çıkabilmek mümkün! Sende bu yaz yurt dışına çık!

Erasmus+ projeleri Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve gençleri sosyal yaşama, iş hayatına ve diğer engellere karşı desteklemek amacıyla yapılan projelerdir. Erasmus+ projeleri Ka1, Ka2 ve Ka3 olarak üç ana başlıkta ayrılmış olsa da biz gençleri ilgilendiren KA1 projelerinden bahsedeceğiz. Diğer başlıktaki projeler biraz daha bilimsel çalışmalar ve projeler için desteklemelerden oluşmaktadır.

Erasmus+ projeleri ile yurt dışına ücretsiz bir şekilde çıkıp harika deneyimler kazanabilirsiniz!

Erasmus+ projeleri arasında Gençlik Değişimi, Eğitim Kursları ve Gençlik Katılımı projeleri ile yurt dışında 5 ile 20 gün arasında ücretsiz bir şekilde projelere katılarak yurt dışı tecrübesi kazanabilirsiniz. Bu projeler sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve gençlik grupları tarafından koordine edilmekte ve sosyal sorumluluk veya farkındalık konularında projeler olmaktadır.

Belli bir konu üzerine farklı ülkelerden gençlerle tartışıp, planlayıp, fikirler üreterek sunumlar hazırlayacak ve yaygınlaştırmasını yapacaksınız. Konaklama, yeme-içme, seyahat masrafları tamamen Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Bu tarz projelere katılabilmek için gençlik çalışmaları üzerine çalışmalar yürüten kamu veya sivil toplum kuruluşlarına ulaşarak bu kurumların projelerine seçilmelisiniz.

5-20 gün bana yetmez! Ben 1 yıl yurt dışında yaşamak istiyorum mu diyorsunuz?

Eğer bu tarz kısa süreli projeler size uygun değilse ve daha uzun süre yurt dışında kalmak istiyorum diyorsanız ESC projeleri tam size göre. ESC gönüllülük projeleri ile yurt dışına çıkarak bir kurumda haftalık 30-40 saat arası çalışarak cep harçlığı kazanabilirsiniz. Cep harçlığı sizin gündelik ihtiyaçlarınız için tamamen yetecek kadar oluyor. Bunun dışında konaklamanız, gıdanız ve ulaşım masraflarınızın tamamı projeler tarafından karşılanıyor. Dil okuluna gitmektense ücretsiz bir şekilde ESC projeleri ile dilinizi çok daha rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Staj yapmak istiyorum staj!

Eğer okuduğunuz bölüm ile ilgili yurt dışında bir staj yapmak isterseniz yine Erasmus stajı ile Avrupa'da bir kurum bulabilir ve stajınızı yapabilirsiniz. Stajınızın ücreti tamamen Erasmus+ tarafından karşılanacak ve staj yaptığınız kurum sizlere konaklama ve gıda konusunda destekler verecek. Bu tarz Erasmus+ projeleri ile yurt dışına ücretsiz bir şekilde çıkmak artık hayal değil!