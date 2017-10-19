Saatler içerisinde Kerkük, Tuzhurmatu ve Sincar'dan geri çekilmek zorunda kalan Bölgesel Yönetim'de siyasi ve ekonomik kriz derinleşiyor. Barzani yönetimi için hayati önemde olan petrol ticareti de durma noktasına geldi. Daha önce 1 Kasım'da yapılacağı duyurulan Bölgesel Yönetim parlamento seçimler askıya alınmıştı

Irak ordusunun Peşmergelere yönelik "fırtına operasyonu" ve yaptırımlar sonrasında Bölgesel Yönetim ekonomik bunalımla yüz yüze kaldı.



Irak Bölgesel Yönetimi parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Irak merkez hükümetinin uyguladığı yaptırımlar bölgenin ekonomisine büyük darbe indirdi. Yaptırımlar yüzünden bölge için hayati önem taşıyan petrol ticaretinde ve benzin ithalatında musluk kesildi.



Ayrıca komşu ülkelerin hava sahalarını IBY uçaklarına kapatması da ekonomiyi sarstı. Maliyetlerin artması nedeniyle yurtdışına çıkışlar eskiye oranla, zamlandı.



Ekonomik bocalamaların yanında siyasi planlamalarda da evdeki hesap çarşıya uymadı. 7 Haziran'da aldığı seçim kararından "geri adım atmayız" diyen Barzani yönetimi ertelenen seçimle ilgili yeni bir tarih açıklamadı.



Bölgesel Yönetim, Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanılmıştı.



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