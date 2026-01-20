Erbil'de SDG sempatizanlarından Irak Türkmen Cephesi binasına saldırı girişimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) terör örgütü SDG’nin sözde “seferberlik” çağrısının ardından provokatif bir saldırı yapıldı. Erbil’de toplanan terör örgütü sempatizanları, Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı binasını hedef aldı.

Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonrasında yapılan çağrı üzerine toplanan grup, Erbil kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi binası önünde bir araya geldi. Kalabalık, binayı taşlayarak içeri girmeye çalıştı. Saldırı sırasında binanın camlarında hasar meydana geldi.

Binayı korumakla görevli Türkmen güvenlik personeli ile Erbil polisi, saldırgan grubun içeri girmesini engelledi. Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edildi. Eyleme katılan grubun, terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin posterlerini taşıdığı görüldü.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, saldırganlar arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu ifade etti. Maruf, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle binaya girilmesinin önlendiğini belirterek, Erbil Valisi’nin talimatıyla bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Aydın Maruf açıklamasında, “Güvenlik personelimiz binaya girilmesini engelledi. Ardından Erbil Valisi’nin müdahalesiyle bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Valimize ve emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonucu Irak Türkmen Cephesi binasının camlarının kırıldığını belirten Maruf, yaşanan olaylarla teşkilatın hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Maruf, “Yapılan protestolarda binamızın hedef alınması tamamen yanlıştır. Yaşanan bu gerilimde herhangi bir taraf değiliz. Şu an binamız polis ve asayiş güçleri tarafından korunuyor. Bu tür saldırıların tekrarlanacağını düşünmüyorum” dedi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, provokasyonla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.