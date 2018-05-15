Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. İki liderin gündeminde İsrail'in kanlı saldırısı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinli'yi yaralaması ele alındı.



Erdoğan, Amerika'nın Kudüs kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.



Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.







ulusal.com.tr