Erdoğan Blinken'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.



İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır yer aldı. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.



Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.



Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.



Diplomatik kaynaklardan edilen bilgilere göre Bakan Fidan, Blinken'a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.



Blinken'ın, Türkiye'den sonra Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.