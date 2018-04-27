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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Suriye ve Filistin'deki son durum ele alındı.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bir telefon görüşmesi yaptı. 

Erdoğan ve Guterres görüşmesinde gündem Suriye ve Filistin'deki son gelişmelerdi.  

Görüşmede BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na destek konusu gündeme geldi.

BM Genel Sekreteri Türkiye'den, yardım kuruluşuna desteği sürdürmesini istedi.

Erdoğan ile Guterres, Suriye'de son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. 

İkili, Suriye'de kalıcı barış ve huzura kavuşulması için siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bm #cumhurbaşkanı
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