Erdoğan G20 Liderler Zirvesinde Konuştu

G20 Liderler Zirvesi çevrimiçi olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu ve İsrail'in açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekte olduğunu söyledi. Rus lider Putin de zirveye katıldı. Putin konuşmasında bazı devletlerin dünyadaki çatışmaları tezgâhladığını söyledi.

Erdoğan G20 Liderler Zirvesinde Konuştu

Sanal G20 Zirvesi Hindistan'ın başkanlığında düzenlendi.

Afrika Birliği Başkanı da dahil olmak üzere tüm G-20 üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra dokuz konuk ülke ve 11 uluslararası örgütün başkanı zirveye katılıyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Türkiye'nin garantörlük teklifini bir kez daha yineledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de G20 Zirvesine katılarak konuşma yaptı.

Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediklerini vurguladı.

Rus lider, dünyada çatışmacı durumlar yaratma girişimlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Putin, Küresel ekonominin yaşadığı devasa stresin, bazı devletlerin yanlış tasarladığı makroekonomik politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğü yönündeki sözleri karşısında dünya liderlerinin neden 'şok olmadıklarını' sorguladı.

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