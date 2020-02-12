Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Merakla bekleniyordu, gerçekleşti. Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin telefonda görüştü.

Görüşmede başta İdlib konusu olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Hem Rus hem Türk tarafı önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelecek.

Telefon görüşmesinde 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda temasların sürdürülmesi kararlaşitırıldı.

Suriye tarafı İdlib'de teröristleri temizleyerek ilerlerken Türk tarafı da gözlem noktalarına sevkiyatını sürdürdü.

Türkiye'de devlet zirvesi İdlib konusuna yoğunlaştı. Son durum Putin ile görüşüldü, ancak Türkiye'nin atacağı adım merak konusu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi İdlib. Kalıcı ateşkes istediklerini söyledi.

Rusya idlib konusunun baş aktörlerinde biri. Erdoğan'ın sivil ölümlere ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Moskova ve Şam'ın sivilleri vurmadığı belirtildi. Hedefin yanlızca teröristler olduğu açıklandı.

Suriye ordusunun eylemlerinin meşru olduğunu vurgulandı.

ulusal.com.tr