Erdoğan ile yeni yüzyılın zaferi yaşandı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Küçük, yeniden aday olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteledi, “Daha güçlü TC, daha güçlü KKTC.” vurgusu yaptı. Seçimlerin halk iradesiyle bir ülkenin geçmişine bir not düşme anlamına geldiğine vurgu yapan Küçük, aynı zamanda ileriye dönük somut projeler ile ulaşılması istenen hedeflerin halkla buluştuğunu ve böylece Türkiye’de büyük bir demokrasi örneğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Önemli olanın sadece sandıktan çıkan oy değil, “yüreklerdeki oy” olduğunu da belirten Hasan Küçük, “Bu yüzden bizlerde buralarda olduğumuz sürece Türk milleti ve varlığının, Kıbrıs Türkünün her daim varlığının, bağımsızlığının ve egemenliğinin; demokrasinin bize emrettiği ve çizdiği yasalar ve haklar temelinde mücadelesini vereceğiz.” dedi.

UBP Milletvekili Küçük, Türkiye’deki seçimlerde AK Parti’nin ve Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla propaganda yürütmesini ise şöyle yorumladı: