Erdoğan Soruları Yanıtladı: İsveç'in NATO Üyeliği Onaylanacak Mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Biden ile yaptığı F-16 pazarlığını anlattı. Erdoğan, görüşmede Biden'ın "Siz İsveç'in NATO üyeliğini Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den F16'ları geçiririm." dediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Biden'a "Amerika'nın F-16 konusundaki adımıyla parlamentonun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracağını belirtti.



Biden ile pazarlık yapan Erdoğan'ı uyaran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin birliği ve vatan bütünlüğünün hedef alındığını söyledi.



Perinçek, NATO'nun genişlemesinin Türkiye'ye yönelik tehditleri artıracağına dikkat çekti.



F-16'ların ABD ve İsrail tehdidine karşı kullanılamayacağını da ifade etti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir kez daha Türkiye'nin NATO'nun çıkması gerektiğini kaydetti.