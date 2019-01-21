Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray da görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

İki lider telefonda konuştu. Suriye diplomasisinde kritik mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın öncelikli gündemi ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve güvenli bölge konusuydu.



Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu ifade etti. PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Menbiç'teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulundu.



İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı.





ulusal.com.tr