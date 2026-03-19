Erdoğan ve Şerif'ten siyonist provokasyonlara karşı ortak tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Mescid-i Aksa’ya yönelik Siyonist tacizlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgeyi kuşatan krizleri ve küresel gelişmeleri ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi kararlılığı yinelendi.

"SİYONİST TACİZLERE KARŞI İSLAM DÜNYASI SESSİZ KALAMAZ"

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri, işgalci İsrail rejiminin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik süregelen ihlalleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal mekanlarımıza yönelik tacizlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, "İslam Dünyası'nın bu saldırganlık karşısında sessiz kalması mümkün değildir," ifadelerini kullandı. Erdoğan, Siyonist provokasyonlara karşı küresel bir vicdan ve dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE AFGANİSTAN DOSYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye’nin milli güvenlik perspektifinde öncelikli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bölgedeki emperyalist odaklı çatışmalara karşı Türkiye’nin barış odaklı diplomatik gayretlerinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Pakistan ile kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Liderler ayrıca, bölgenin bir diğer hassas noktası olan Afganistan’daki son durumu da kapsamlı şekilde değerlendirdi.

BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve kurtuluş getirmesi temennisinde bulundu.

Ankara bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Ankara namaz vaktiAnkara bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Ankara namaz vaktiGündem
ABD’ye ait F-35 uçağı İran'dan açılan ateşle vurulduABD’ye ait F-35 uçağı İran'dan açılan ateşle vurulduDünya
Bakan Güler'den savaş gündemine ilişkin açıklamalarBakan Güler'den savaş gündemine ilişkin açıklamalarGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Nasrullah geliştirilmiş Kadir füzesi devrede
ABD’ye ait F-35 uçağı İran'dan açılan ateşle vuruldu
Bakan Güler'den savaş gündemine ilişkin açıklamalar
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
'İran sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?'
"Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir"
Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?
Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler 20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Milyonların hayali başka bahara kaldı Milyonların hayali başka bahara kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!