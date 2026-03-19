Erdoğan ve Şerif'ten siyonist provokasyonlara karşı ortak tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgeyi kuşatan krizleri ve küresel gelişmeleri ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi kararlılığı yinelendi.

"SİYONİST TACİZLERE KARŞI İSLAM DÜNYASI SESSİZ KALAMAZ"

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri, işgalci İsrail rejiminin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik süregelen ihlalleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal mekanlarımıza yönelik tacizlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, "İslam Dünyası'nın bu saldırganlık karşısında sessiz kalması mümkün değildir," ifadelerini kullandı. Erdoğan, Siyonist provokasyonlara karşı küresel bir vicdan ve dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE AFGANİSTAN DOSYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye’nin milli güvenlik perspektifinde öncelikli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bölgedeki emperyalist odaklı çatışmalara karşı Türkiye’nin barış odaklı diplomatik gayretlerinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Pakistan ile kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Liderler ayrıca, bölgenin bir diğer hassas noktası olan Afganistan’daki son durumu da kapsamlı şekilde değerlendirdi.

BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve kurtuluş getirmesi temennisinde bulundu.