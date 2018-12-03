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Erdoğan Venezuela'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan Venezuela'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, atlı birlik eşliğinde törenin gerçekleştirileceği Miraflores Sarayı'na gelişlerinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu sırada iki ülke marşlarını söyledi.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Maduro, Türk ve Venezuela bayrakları taşıyan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden oluşan orkestra "Katibim" türküsünü icra etti.

Erdoğan ve Maduro, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tayyip erdoğan #Venezuela #nicolas maduro
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