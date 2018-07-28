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Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi, işten kovuldu

Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Başkan Erdoğan için ‘diktatör’ nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden aldı.

Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi, işten kovuldu

Phitaphon Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Başkan Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" ifadelerini kullandı..
Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti.

GÖREVDEN ALINDI
Skandalın patlaması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu TaylandÜçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'u görevinden alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü.

ELÇİLİK BİNASINDA ÖZÜR DİLEDİ
Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

ajanshaber

Etiketler; #erdoğan #Diktatör #tayland #sunucu
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